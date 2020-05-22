На Кубани осудят чиновников, позволивших учить детей в аварийной школе
В Павловском районе Краснодарского края завершено расследование уголовного дела о халатности чиновников администрации. Они несколько лет закрывали глаза на то, что местная школа находится в аварийном состоянии. Выяснилось это после прокурорской проверки. Ее материалы были переданы в следственный комитет.
- По версии следствия, перед началом нового учебного года замглавы и начальник казенного учреждения, входя в состав комиссии, приняли аварийную школу к эксплуатации. Подписали соответствующий акт, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Чиновники не заметили гигантских трещин на стенах здания, куда в сентябре должны были вновь прийти школьники. Следствие установило количество вероятных пострадавших от безалаберности членов приемной комиссии. Их 294 человека, большинство из которых - дети.
Прокуратура Павловского района подписала обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в суд. Теперь, если вина подсудимых будет доказана, им грозит лишение должностей и тюремное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU