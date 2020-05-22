2020-05-22T18:09:29+03:00
Общество

Краснодарский край является лидером в ЮФО по количеству решенных вопросов жителей

Их количество увеличилось на 16 процентов
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Количество решенных вопросов жителей региона - это тоже критерий, по которому судят о работе властей. Кубань стала лидером в Южном федеральном округе по этому показателю. В этом году он вырос на 16 процентов.

Между тем, жители региона продолжают жаловаться краевым властям на мусорные свалки и водоснабжение. Большинство таких обращений зафиксировано из Краснодара, Новороссийска, Сочи, Северского и Новокубанского районов.

Глава Краснодарского края поручил своим замам разобраться в причинах сигналов от населения.

- В работе с людьми не отписки нужны, а реальное решение проблемы. Если ее не будет, никто не напишет нам жалобу, - заявил Вениамин Кондратьев.

Для того чтобы ускорить реакцию на просьбу или жалобу жителей, в крае действует единый информационно-правовой ресурс. Пользуясь им, муниципалитеты могут не тратить время на запрос в региональные ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре после снятия карантина 23 мая заработают рынки и ярмарки
После снятия карантина 23 мая пригородный транспорт в Краснодаре начнет работать по новому графику
Краснодарский край является лидером в ЮФО по количеству решенных вопросов жителей
Проверь свой иммунитет к коронавирусу вместе с «Инвитро»
Женщине пришлось обращаться к спасателям, чтобы снять обручальное кольцо
Три тысячи россиян проконсультировались в минкурортов об отдыхе на Кубани
На Кубани осудят чиновников, позволивших учить детей в аварийной школе
На Кубани на архитектора возбудили уголовное дело за непереселение из аварийного жилья
В Краснодаре ремонтируют улицу Хакурате
«Плохо воспитывают»: в Кущевском районе привлекли к ответственности двух многодетных матерей
Участником может стать каждый: «Локомотив-Кубань» объявил онлайн-битву против коронавируса
На Кубани выпал град размером с голубиное яйцо
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май
Исследование РНКБ: за время самоизоляции количество платежей с помощью карт в Интернете увеличилось почти в пять раз
Строительная компания «АСК» выдала ключи дольщикам ЖК «Дом на Школьной»
На Тамани откроют масштабный объект гастрономического туризма
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
На Кубани начальник следственного изолятора провез «запрещенку» задержанным
«Ласточки» из Краснодара в Анапу не будут ходить до конца июня
В Ейском районе местный житель вынес из частного дома бытовую технику
В Кореновском районе реализуют масштабные проекты по благоустройству
На улицы Сочи возвращается почти весь общественный транспорт
В Краснодаре по улице Хакурате для пешеходов сделают полноценный тротуар
В Сочи ожидают грозу, ливни и шквалистый ветер
В Сочи машина упала в 40-метровый обрыв
На Кубани приступили к установке скульптурной композиции на месте прохождения 45-й параллели
Тело мумифицированной женщины обнаружили в Анапе
Российская авиакомпания назвала самолет в честь Краснодара
В честь 75-летия Победы в Новороссийске откроют новый сквер