Краснодарский край является лидером в ЮФО по количеству решенных вопросов жителей

22 Май 2020 2020-05-22T18:09:29+03:00

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Количество решенных вопросов жителей региона - это тоже критерий, по которому судят о работе властей. Кубань стала лидером в Южном федеральном округе по этому показателю. В этом году он вырос на 16 процентов.

Между тем, жители региона продолжают жаловаться краевым властям на мусорные свалки и водоснабжение. Большинство таких обращений зафиксировано из Краснодара, Новороссийска, Сочи, Северского и Новокубанского районов.

Глава Краснодарского края поручил своим замам разобраться в причинах сигналов от населения.

- В работе с людьми не отписки нужны, а реальное решение проблемы. Если ее не будет, никто не напишет нам жалобу, - заявил Вениамин Кондратьев.

Для того чтобы ускорить реакцию на просьбу или жалобу жителей, в крае действует единый информационно-правовой ресурс. Пользуясь им, муниципалитеты могут не тратить время на запрос в региональные ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU