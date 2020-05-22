2020-05-22T18:37:39+03:00
Общество

Проверь свой иммунитет к коронавирусу вместе с «Инвитро»

В Краснодаре развернули массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Иван Егоров
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Фото: «Инвитро».Фото: «Инвитро».
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Распространение новой коронавирусной инфекции потребовало существенного пересмотра подхода к тестированию. Изначально важно было понять распространенность инфекции, ее тенденции роста, чтобы вовремя принять необходимые меры по снижению количества зараженных.

Сейчас для понимания эпидемиологической ситуации и планирования дальнейших действий нужно также определить, кто из пациентов уже столкнулся с вирусом и успешно справился с инфекцией. Для этого в Краснодаре запускается массовое тестирование на антитела к коронавирусу – серологическое исследование. Оно показывает иммунный ответ организма на инфекцию, вызванную вирусом (но не обнаруживает сам вирус).

«Инвитро» стала одной из первых частных лабораторий, запустивших это исследование. С 18 мая тест для качественного определения антител класса G (IgG) доступен в медицинских офисах «Инвитро» по всей России. Тестирование позволит установить, встречался ли человек с вирусом, в том числе у лиц с бессимптомным или субклиническим течением инфекции. В комплексе с результатами других видов обследований оно поможет определить стадию инфекционного процесса. Именно поэтому важно, чтобы результаты лабораторных исследований интерпретировал врач.

Исследование на антитела доступно всем желающим, в том числе и без симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Направление врача при этом не требуется. Обратиться в «Инвитро» могут не только физические, но и юридические лица. Так, для выявления сотрудников с иммунитетом к данной инфекции массовое тестирование могут проходить работники здравоохранения, а также предприятия с большими рабочими коллективами. Желающие сдать тест на антитела к SARS-CoV-2 могут воспользоваться услугой выезда специалиста на дом.

Подробная информация о тестировании на антитела в «Инвитро» доступна на официальном сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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