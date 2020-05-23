2020-05-23T09:17:07+03:00
Происшествия

На Кубань придут ливни с грозой, градом и шквалистым ветром

В МЧС объявили о режиме повышенной готовности
Виталий КАРНАУХ
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На Кубань идет непогода.На Кубань идет непогода.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Комплекс неблагоприятных природных явлений на Кубани ожидают в субботу, 23 мая. По сообщению ГУ МЧС региона, в регион придут сильные дожди, ливни с градом и шквалистый ветер. В некоторых районах края возможны ЧС.

- На малых реках и водотоках юго-восточных притоков реки Кубань, реках Адыгеи и Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок, - заявили в МЧС.

Там же отметили, что угроза подтопления возможна на участке от Геленджика до Магри. Здесь могут быть размывы берегов рек, прорывы дамб, плотин, подмыв опор мостов, земляных насыпей ж/д путей, опор ЛЭП.

В связи с этим спасатели просят жителей Кубани в непогоду не выходить из своих жилищ.

Напомним, ранее в некоторых муниципалитетах Кубани выпал крупный град размером с голубиное яйцо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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