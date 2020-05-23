Какие предприятия Краснодара заработали с 23 мая

23 Май 2020 2020-05-23T10:16:14+03:00

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23 мая – это, пожалуй, одна из самых долгожданных дат в нынешнем году. Из-за пандемии коронавируса властям региона пришлось пойти на вынужденные меры – почти полностью купировать Кубань. И сегодня, этим прекрасным майским днем, 80% предприятий Краснодара вновь вышли на свои рабочие места, а это – более полумиллиона человек.

В столице региона заработало 880 парикмахерских, салонов красоты, косметические и СПА-салоны, в это число также входят солярии. Около 3700 магазинов непродовольственных товаров также смогли выйти 23 мая на работу – это магазины одежды, обуви, бытовой техники, стройматериалов и многие другие. К работе приступили и 59 автомобильных салонов, 444 автомойки.

Кстати, на полный рабочий день вышли и организации по бытовому обслуживанию: это ремонт обуви, техники, химчистки, СТО и т.д. С 20 апреля им было разрешено работать во время беспропускного окна с 10:00 до 16:00. Организаций этой сферы в Краснодаре насчитывается около 900.

К слову, работу этих предприятий координирует и контролирует Роспортебнадзор, санитарные требования для всех едины. Руководителям необходимо подать в Роспотребнадзор заявку на получение соответствующего предписания и изучить рекомендации ведомства по организации рабочего процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU