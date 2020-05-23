Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 мая 2020 года увеличилось еще на 89 человек

23 Май 2020 2020-05-23T10:36:06+03:00

Число заболевших на Кубани выросло на 89 человек.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 мая 2020 года

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Количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 23 мая выросло на 89 человек. Об этом заявили в оперативном штабе. 95 пациентов выписаны с успешно пройденным лечением, один человек, по данным на 23 мая, скончался.

За последние сутки в России выявлено 9434 новых случая коронавируса в 84 субъектах. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 8111 человек.

Напомним, 22 мая в Краснодарском крае было зарегистрировано 92 заболевших. Таким образом, в регионе число больных коронавирусом перевалило за три тысячи. Старшему пациенту, выявленному в пятницу, 91 год, младший – двухлетний ребенок. Среди них 59 женщин и 33 мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU