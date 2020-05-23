Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 23 мая 2020 года увеличилось еще на 31 человека

23 Май 2020 2020-05-23T10:46:44+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Адыгее на 23 мая 2020 года

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Количество заболевших коронавирусом в Адыгее на 23 мая выросло еще на 31 человека. Таким образом, всего в Адыгее, па данным на 23 мая, 653 человека с подтвержденным диагнозом. Один человек скончался.

По данным на 22 мая, на лечении в госпиталях Адыгеи находятся 328 человек. 285 выздоровели, 9 – с летальным исходом. Самое большое количество заразавшихся коронавирусом в Адыгее зарегистрировано в Красногвардейском районе – по данным на 22 мая, там находятся 166 зараженных. На втором месте по количеству пациентов Майкоп (154 человека на 22 мая), следом Тахтамукайский район (99 человек).

Подробнее об эпидобстановке в Адыгее читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU