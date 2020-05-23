Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 23 мая 2020 года: среди заболевших 93-летний пациент

23 Май 2020 2020-05-23T11:19:28+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 23 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Как мы писали ранее, в Краснодарском крае 23 мая выявлено 89 новых случаев заражения коронавиурсом. Как отмечает оперативный штаб региона, возраст новых пациентов – от года до 93 лет. Из заболевших 42 мужчины, 47 женщин.

В Кубанской столице 23 мая положительный результат теста показал у 29 человек. Следующим в антирейтинговой таблице по эпидобстановке Кавказский район, здесь 23 мая выявили 13 заболевших. По шесть новых пациентов в медучреждениях Армавира, Сочи и Белореченском районе, по пять – в Крымскком районе Кубани.

В Геленджике 23 мая выявили четверо заразившихся, по два пациента – в Новороссийске, а также Выселковском, Ейском, Красноармейском муниципалитетах. На одного ккоронавирусного больного увеличилось в Славянском, Апшеронском, Лабинском, Гулькевичском, Калининском, Динском, Тихорецком, Приморско-Ахтарском, Староминском, Каневском, Новокубанском, Абинском районах.

Среди заболевших – в Краснодаре ребенок возрастом 1,8 лет. Три годика малолетнему пациенту в городе-герое. В Красноармейском и Белореченском районах заразились 13-летний подростки. 14-летний ребенок – в Калининском районе, 17-летний – в Кавказском.

Напомним, всего в крае по данным на 23 мая 3155 официально подтвержденных случаев заболевания. 1859 человек выписаны из больниц с успешным излечением. 27 человек умерли. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 38 человек.

А в Адыгее количество заболевших увеличилось еще на 31 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU