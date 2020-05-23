2020-05-23T13:13:55+03:00
Общество

За последние семь дней на Кубани открыли еще 14 ярмарок

Регион выходит из режима карантина
Виталий КАРНАУХ
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Всего в крае работают 370 рынков и ярмарок. Это больше половины от общего числа.Всего в крае работают 370 рынков и ярмарок. Это больше половины от общего числа.
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В разных районах Краснодарского края за последнюю неделю открыли 14 продовольственных рынков и ярмарок выходного дня – в столице региона, а также курортах Горячем Ключе, Ейском, Темрюкском, Туапсинском районах. В этот список попали и Калининский, Динской, Новокубанский и Усть-Лабинский муниципалитеты.

Отмечается, что в Краснодаре заработала ярмарка, находящаяся на улице Каляева. А в селениях под Темрюком открылись сразу три рынка: в станице Вышестеблиевской, поселках Светлый Путь и Пересыпь.

- Сегодня на Кубани функционируют 370 продовольственных рынков и ярмарок, в том числе 42 ярмарки выходного дня. Это более половины от общего количества подобных объектов, - рассказали «Комсомолке» в администрации региона.

К слову, за работой таких объектов следит Рсопотребнадзор. В современных условиях руководители должны обеспечивать безопасность граждан, проветривать помещения, проводить дезинфекцию торгового оборудования и инвентаря. А покупатели, в свою очередь, обязаны надевать маски при посещении рынков и ярмарок, а также соблюдать дистанцию между друг другом в полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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