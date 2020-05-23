2020-05-23T14:33:02+03:00
Происшествия

На Кубани в загоревшемся от сигареты доме погиб пенсионер

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Виталий КАРНАУХ
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В ночь на 23 мая в доме, что стоит на улице Комсомольской в городе Армавире, произошло возгорание. О произошедшем пожарные узнали в 21:42 часа.

- По прибытии к месту в 21:45 было установлено, что горит летняя кухня на общей площади 30 квадратных метров. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 18 человек личного состава. В 21:56 горение удалось ликвидировать, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В ходе разбора остатков пристройки было обнаружено тело хозяина жилища. Следователи территориального отдела СКР проводят доследственную проверку. По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

- Предварительно установлено, что вечером 22 мая соседи заметили огонь в пристройке, о чем сообщили пожарным. В настоящее время назначена пожаротехническая судебная экспертиза, а также судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в СУ СК региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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