2020-05-23T16:15:37+03:00
Общество

В Абинскую ЦРБ поступило полтысячи защитных костюмов для борьбы с коронавирусом

Также в медучреждение доставили 1,2 тысячи одноразовых халатов
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: администрация региона.Фото: администрация региона.
Изменить размер текста:

В ответ на появившуюся в соцсетях информацию о средствах индивидуальной защиты абинских медиков, оперштаб Кубани сообщил, что в ЦРБ имеется все необходимое.

Так, врачам-инфекционистам выдали 500 защитных костюмов, а также около 1200 одноразовых халатов и противочумные комплекты (12 многразовых, 60 одноразовых).

Кроме того, на складе больницы имеется 8 тысяч одноразовых масок, четыре с половиной тысячи медицинских шапочек, многоразовые респираторы, защитные очки, перчатки и высокие бахилы.

Отделение СМП, по заявлению оперштаба Кубани, также получило необходимые средства индивидуальной защиты. Здесь за запросы отвечает старший фельдшер.

- Абинская ЦРБ дополнительно планирует закупить еще пять тысяч масок, 50 защитных очков, тысячу одноразовых медицинских шапочек, 500 костюмов и тысячу халатов одноразового использования, 10 тысяч одноразовых перчаток, тысячу одноразовых и 400 многоразовых высоких бахил, 100 одноразовых и 50 многоразовых респираторов, - рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

К слову, жалоб от медиков не поступало. Региональный минздрав держит ситуацию на контроле.

Жалобы сотрудников организации на отсутствие средств индивидуальной защиты не поступали. Министерство здравоохранения края держит ситуацию на постоянном контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МФЦ Краснодарского края изменят режим работы с 25 мая
Наплевали на запрет: в Сочи на 3 месяца закрыли базу отдыха за работу в карантин
В Абинскую ЦРБ поступило полтысячи защитных костюмов для борьбы с коронавирусом
На Кубани в загоревшемся от сигареты доме погиб пенсионер
За последние семь дней на Кубани открыли еще 14 ярмарок
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 23 мая 2020 года: среди заболевших 93-летний пациент
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 23 мая 2020 года увеличилось еще на 31 человека
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 мая 2020 года увеличилось еще на 89 человек
Какие предприятия Краснодара заработали с 23 мая
На Кубань придут ливни с грозой, градом и шквалистым ветром
В Краснодаре после снятия карантина 23 мая заработают рынки и ярмарки
После снятия карантина 23 мая пригородный транспорт в Краснодаре начнет работать по новому графику
Краснодарский край является лидером в ЮФО по количеству решенных вопросов жителей
Проверь свой иммунитет к коронавирусу вместе с «Инвитро»
Женщине пришлось обращаться к спасателям, чтобы снять обручальное кольцо
Три тысячи россиян проконсультировались в минкурортов об отдыхе на Кубани
На Кубани осудят чиновников, позволивших учить детей в аварийной школе
На Кубани на архитектора возбудили уголовное дело за непереселение из аварийного жилья
В Краснодаре ремонтируют улицу Хакурате