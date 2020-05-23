В Абинскую ЦРБ поступило полтысячи защитных костюмов для борьбы с коронавирусом

23 Май 2020 2020-05-23T16:15:37+03:00

Также в медучреждение доставили 1,2 тысячи одноразовых халатов

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В ответ на появившуюся в соцсетях информацию о средствах индивидуальной защиты абинских медиков, оперштаб Кубани сообщил, что в ЦРБ имеется все необходимое.

Так, врачам-инфекционистам выдали 500 защитных костюмов, а также около 1200 одноразовых халатов и противочумные комплекты (12 многразовых, 60 одноразовых).

Кроме того, на складе больницы имеется 8 тысяч одноразовых масок, четыре с половиной тысячи медицинских шапочек, многоразовые респираторы, защитные очки, перчатки и высокие бахилы.

Отделение СМП, по заявлению оперштаба Кубани, также получило необходимые средства индивидуальной защиты. Здесь за запросы отвечает старший фельдшер.

- Абинская ЦРБ дополнительно планирует закупить еще пять тысяч масок, 50 защитных очков, тысячу одноразовых медицинских шапочек, 500 костюмов и тысячу халатов одноразового использования, 10 тысяч одноразовых перчаток, тысячу одноразовых и 400 многоразовых высоких бахил, 100 одноразовых и 50 многоразовых респираторов, - рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

К слову, жалоб от медиков не поступало. Региональный минздрав держит ситуацию на контроле.

Жалобы сотрудников организации на отсутствие средств индивидуальной защиты не поступали. Министерство здравоохранения края держит ситуацию на постоянном контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU