2020-05-23T18:00:12+03:00
Общество

МФЦ Краснодарского края изменят режим работы с 25 мая

Как будут работать МФЦ в Краснодарском крае с 25 мая
Виталий КАРНАУХ
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Фото: администрация края.Фото: администрация края.
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Рассказываем о том, как будут работать МФЦ в Краснодарском крае с 25 мая. Центры будут принимать посетителей с 9 утра до 18:00. А чтобы получить свои документы, нужно будет занять «живую» очередь, то есть предварительная запись на выдачу документов отменяется.

Отмечается, что получить свои документы можно будет с ограничением одномоментного нахождения заявителей в зале и при предъявлении расписки для получения результатов услуг на конкретную дату. А вот принимать документы будут в прежнем режиме – по записи.

Посетители МФЦ обязаны соблюдать меры, предписанные Роспотребнадзором – держаться друг от друга на полутораметровой дистанции, использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, теперь Центры расширили список своих услуг.

ВАЖНО!

Тем, кто обращался в МФЦ в Краснодаре, на улице Покрышкина, документы будут получать в офисе по адресу: улица Зиповская, д. 5, павильон 1. Документы же, поданные в офисе на улице Крылатой, теперь можно будет забрать на улице Леваневского, 174.

Справки по телефону: 8(800)30-23-444.

ИСТОЧНИК KP.RU

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