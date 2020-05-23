Проверка на машиностроительном заводе в Армавире выявила задолженность зарплаты работникам

23 Май 2020 2020-05-23T18:47:09+03:00

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Напомним, работники машиностроительного завода в Армавире пожаловались на невыплату заработной платы в течение девяти месяцев. Вениамин Кондратьев в тот же день направил туда рабочую группу, чтобы провести проверку и разобраться в невыплатах заработанных людьми денег.

23 мая тали известны результаты этой проверки. Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, представителям власти и коллектива предприятия удалось найти общий язык и прийти к конкретным решениям. В течение ближайших двух недель властями будет проработан поиск новых заказчиков и сбыта уже собранных вагонов без колесных пар. Кроме того, возможно, линейка продукции, выпускаемой на заводе, будет расширена.

Администрации Армавира было поручено разъяснить работникам их права и меры поддержки. Кроме того, данный вопрос теперь находится под контролем прокуратуры. А уже через месяц, к началу июля, руководящий состав завода должен будет предоставить план погашения задолженности. С проверкой сюда будут приезжать еще не один раз.

Кризис хватился предприятия еще в прошлом году – головная компания недостаточно финансировала завод. В этой связи с 22 по 30 августа, а затем с 5 сентября по 18 октября прошлого года предприятие простаивало. С 10 января 2020 по настоящее время завод также не функционирует.

ИСТОЧНИК KP.RU