2020-05-23T23:02:36+03:00
Общество

На Кубани открылись парикмахерские, салоны красоты и другие объекты бытовых услуг

С 23 мая им разрешено вновь открыть двери для клиентов
Виталий КАРНАУХ
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Фото: администрация края.Фото: администрация края.
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В Краснодарском крае с 23 мая разрешили возобновить работу объектам бытового обслуживания, а также магазинам непродовольственных товаров. В общей сложности, 23 мая в крае открылись более девяти тысяч таких объектов, среди них – салоны красоты, парикмахерские, автомойки и другие.

Открывают свои двери и магазины непродовольственных товаров, сейчас им разрешено работать, если их торговая площадь составляет менее 400 квадратных метров. Кроме того, каждый подобный объект должен иметь вход с улицы. На Кубани из 32 тысяч подобных объектов 25% пока еще остаются закрытыми.

Стоит отметить, что перед тем, как возобновить деятельность, объект торговли или предоставления услуги обязан проинформировать территориальный отдел Росотребнадзора и подтвердить соблюдение всех саннорм.

– В период ограничительных мер до руководителей каждой организации доводились требования Роспотребнадзора о том, как необходимо организовать процесс работы с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Сегодня в регионе сложилась благополучная эпидемиологическая обстановка для открытия определенных предприятий наших отраслей. Большинство из них готовы возобновить работу, – заявил руководитель департамента потребсферы Кубани Роман Куринный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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