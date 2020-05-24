На Кубани водитель «девятки» выехал на встречку, устроил ДТП и сбежал, бросив пострадавших пассажиров

24 Май 2020 2020-05-24T09:17:33+03:00

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Два человека пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Лабинск - Ярославская. Причем сама авария произошла по вине водителя предположительно за рулем «девятки». Именно его сейчас разыскивают автоинспекторы.

По предварительным данным, мужчина за рулем отечественной легковушки выехал на встречную полосу. В этот момент водитель, управлявший Toyota Corolla, чтобы избежать столкновения съехал на обочину. А там машину вновь вынесло на встречку, где она столкнулась с грузовиком DAF.

Фото: instagram.com/mostovskoynews

Водитель и пассажир Toyota Corolla получили травмы. Правда, сам виновник ДТП никакой помощи не оказал. После случившегося он даже не затормозил и таким образом скрылся с места аварии. За это беглецу грозит наказание по ч.2 ст.12.27 КоАП лишение прав на срок до полутора лет или административный арест на срок.

- Розыск виновника ДТП продолжается. Авария случилась в 17:35 20 мая между хутором Северном и поворотом на поселок Восточный, - уточняют в ОГИБДД МВД России по Мостовскому району.

Если вы стали очевидцем аварии или ДТП попало на камеры видеофиксации в вашем автомобиле, просим сообщить по телефону 8-989-813-26-66.

ИСТОЧНИК KP.RU