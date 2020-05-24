Режим никто не отменял: В Краснодаре 23 мая за нарушение карантина оштрафовали 143 человека
Несмотря на то, что в городе ослабили ограничительные меры, власти Краснодара не устают напоминать - карантин продолжается. А значит особый режим необходимо соблюдать.
- Находиться в скверах и парках, устраивать пикники по-прежнему запрещено, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Кроме того, краснодарцы должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые или многоразовые маски), а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.
За тем, как соблюдаются карантинные правила, следят коронавирусные патрули, которые дежурят на краснодарских улицах. Нарушителям по-прежнему выписывают протоколы.
- 23 мая за нарушение карантина оштрафовали 143 человека, - сообщают в мэрии кубанской столицы. - Еще 78 жителям города выдали уведомления о необходимости оставаться дома.
Кроме того, за последние сутки на карантинных постах проверили 1730 машин. Из них 187 автомобилей не смогли попасть в Краснодар из-за отсутствия или неправильного оформления красного пропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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