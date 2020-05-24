2020-05-24T10:13:34+03:00
Происшествия

В горах Сочи прогнозируют заморозки до -3 градусов

Сохранится неустойчивая погода с осадками
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/rosakhutorФото: instagram.com/rosakhutor
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Погода в Краснодарском крае удивила многих. Особенно тех, кто живет в горной части юга России. В горах Адыгеи выпал снег. Белой пеленой покрылась не только Даховская, но и многие другие высокогорные населенные пункты. Замело и Красную Поляну - на хребте зафиксировали 13 сантиметров свежевыпавшего снега. Общая высота покрова на Роза Пик теперь 73 сантиметра. Белые хлопья падали даже на высоте 1200 метров, что редко случается в конце мая.

В ближайшие дни на вершине ожидаются заморозки до -3 градусов. Ожидается, что температура будет падать ночью.

- Причина резкого похолодания - вторжение холодной северной воздушной массы, вслед за холодным атмосферным фронтом, который прошел на территорию курорта, - говорит синоптик «Розы Хутор» Адриан Коротеев. - Фронт был очень контрастным по температурам, был связан со струйным течением на высотах. Именно поэтому фиксируем такое большое количество осадков.

Сейчас же сочинские горы находятся в одной воздушной массе с Москвой, с центром России, где холодная погода наблюдается всю неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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