2020-05-24T12:28:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В обсерваторы Краснодара 23 мая отправили 59 приезжих

Все они жители других регионов страны
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации города.Фото: администрации города.
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Поскольку действие карантина в кубанской столице продлили, обсерваторы продолжили свою работу. Туда отправляют всех, кто пересекает границу Краснодарского края, причем неважно по воздуху или железнодорожным транспортом.

Прибывшие в Краснодар проходят обязательный контроль температуры. Кроме того, каждому приезжему дают предписания о необходимости самоизоляции.

- 23 мая аэропорт Краснодара принял 15 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Тюмени, Сургута, Красноярска, Тамбова и Сыктывкара, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Всего в краевой центр прилетели 1102 человека.

На двухнедельную обсервацию направили 59 жителей других регионов страны.

ВАЖНО!

Все, кто приезжает в регион, обязан немедленно сообщать на «горячую линию» о своем прибытии. По телефону человеку нужно рассказать, где он был, сколько длилась его поездка, а также оставить контактную информацию о себе. Не забудьте указать адрес регистрации и фактического пребывания.

Телефоны «горячих линий»: 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

Напомним, на данный момент в обсерваторах на территории 10 муниципальных образований изолированы 2527 человек. За все время их работы через них прошло 6054 человека. У 39 из них выявили коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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