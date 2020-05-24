Во время пожара в доме в Новороссийске огнеборцы спасли четырех человек

24 Май 2020 2020-05-24T12:57:24+03:00

Всего было эвакуировано 30 жильцов [видео]

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ЧП случилось в многоэтажке на улице Мысхакское шоссе 52 в Новороссийске. В доме загорелась квартира - черный дым повалил из окна на 7 этаже. Соседи вызвали пожарных.

- Сообщение о возгорании поступило в 02:30, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 02:44 после прибытия первого подразделения установлено, что горит квартира на площади 35 квадратов.

Огнеборцы тут же начали эвакуацию жильцов - всего на улицу вывели 30 человек. Во время тушения пожара спасли еще четверых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/780876" frameborder="0"></iframe> Пожар в жилом доме Новороссийске Видео: instagram.com/novosti_nvrsk.

- Работало два звена газодымазащитников, - добавляют «КП» - Кубань» спасатели. - В тушении задействовали три единицы техники и 10 человек личного состава МЧС России.

Локализовать пожар удалось в 02:46, а полностью ликвидировать – в 03:12. Пострадавших в происшествии нет. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU