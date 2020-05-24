2020-05-24T12:57:24+03:00
Происшествия

Во время пожара в доме в Новороссийске огнеборцы спасли четырех человек

Всего было эвакуировано 30 жильцов [видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: instagram.com/novosti_nvrskФото: instagram.com/novosti_nvrsk
Изменить размер текста:

ЧП случилось в многоэтажке на улице Мысхакское шоссе 52 в Новороссийске. В доме загорелась квартира - черный дым повалил из окна на 7 этаже. Соседи вызвали пожарных.

- Сообщение о возгорании поступило в 02:30, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 02:44 после прибытия первого подразделения установлено, что горит квартира на площади 35 квадратов.

Огнеборцы тут же начали эвакуацию жильцов - всего на улицу вывели 30 человек. Во время тушения пожара спасли еще четверых.

Пожар в жилом доме Новороссийске Видео: instagram.com/novosti_nvrsk.

- Работало два звена газодымазащитников, - добавляют «КП» - Кубань» спасатели. - В тушении задействовали три единицы техники и 10 человек личного состава МЧС России.

Локализовать пожар удалось в 02:46, а полностью ликвидировать – в 03:12. Пострадавших в происшествии нет. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФК «Краснодар»: у всех спортсменов отрицательный результат тестов на коронавирус
В Адыгее после проверки СК медики, борющиеся с коронавирусом, получили выплаты
Прокуратура Адыгеи выявила нарушения при выплатах медикам, борющимся с коронавирусом
День славянской письменности в Краснодарском крае: пройдут онлайн-мероприятия
На улице Кореновской в Краснодаре на месяц ограничат движение машин
На улицах Геленджика к курортному сезону установят санитайзеры
Во время пожара в доме в Новороссийске огнеборцы спасли четырех человек
В обсерваторы Краснодара 23 мая отправили 59 приезжих
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 24 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 превысило 3 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 24 мая 2020 года увеличилось на 92 человека
В горах Сочи прогнозируют заморозки до -3 градусов
На Кубани водитель «девятки» выехал на встречку, устроил ДТП и сбежал, бросив пострадавших пассажиров
Режим никто не отменял: В Краснодаре 23 мая за нарушение карантина оштрафовали 143 человека
На Кубани открылись парикмахерские, салоны красоты и другие объекты бытовых услуг
К делу армавирских работников машиностроительного завода подключился СК