Во время пожара в доме в Новороссийске огнеборцы спасли четырех человек
ЧП случилось в многоэтажке на улице Мысхакское шоссе 52 в Новороссийске. В доме загорелась квартира - черный дым повалил из окна на 7 этаже. Соседи вызвали пожарных.
- Сообщение о возгорании поступило в 02:30, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 02:44 после прибытия первого подразделения установлено, что горит квартира на площади 35 квадратов.
Огнеборцы тут же начали эвакуацию жильцов - всего на улицу вывели 30 человек. Во время тушения пожара спасли еще четверых.
Пожар в жилом доме Новороссийске Видео: instagram.com/novosti_nvrsk.
- Работало два звена газодымазащитников, - добавляют «КП» - Кубань» спасатели. - В тушении задействовали три единицы техники и 10 человек личного состава МЧС России.
Локализовать пожар удалось в 02:46, а полностью ликвидировать – в 03:12. Пострадавших в происшествии нет. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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