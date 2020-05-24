2020-05-24T13:35:13+03:00
Коронавирус Covid-19

На улицах Геленджика к курортному сезону установят санитайзеры

А у входа на пляж планируют поставить тепловизоры
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Подобные тепловизоры хотя поставить по дороге к морю.Подобные тепловизоры хотя поставить по дороге к морю.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Геленджик, как и другие курорты, готовится к приезду отдыхающих. Во время карантина обновили знаменитую набережную. Пока прогулки по ней под запретом. Но сразу же после открытия власти города хотят установить специальные аппараты, которые будут выдавать маски тем, кто их забыл или не успел купить. Кроме того, планируют поставить и тепловизоры. Обычно их направляют на входную группу - на экране «подсвечиваются» люди с повышенной температурой тела.

- Администрация закупила несколько таких устройств, сейчас они стоят у входа на городскую ярмарку. Процедура занимает всего пару секунд. Таким образом, специалист очень быстро выявляет тех, у кого температура повышенная (выше 37,5 градуса – Авт.), - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии курорта.

А еще власти Геленджика установят санитайзеры. Устройства с антисептиками, которыми смогут пользоваться горожане и гости курорта, хотят поставить в местах массового скопления людей, в частности, в парках и на набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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