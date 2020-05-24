На улице Кореновской в Краснодаре на месяц ограничат движение машин

24 Май 2020 2020-05-24T14:30:29+03:00

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Краснодарских автомобилистов ждут временные изменения в движении. Коснутся они лишь на участк улицы Кореновской от Дзержинского до Лесопосадочной. Здесь собираются ограничить движения машин почти на месяц. А связано это со стороительством газопровода.

- С 25 мая до 22 июня специалисты «Краснодаргоргаза» построят газопровод высокого давления для газификации садоводческого товарищества № 4 «Топольки», - говорят «КП» - Кубань» в городской администрации.

Правда, полностью улицы перекрывать не будут. Как объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, движение будут ограничивать попеременно по одной из полос.

Водителей просят быть внимательными.

- Напомним, одновременно на улице Кореновской идет дорожный ремонт, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии краснодара. - Финальная асфальтировка пройдет после завершения строительства газопровода.

Ремонт дороги планируют закончить в конце июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU