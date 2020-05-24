День славянской письменности в Краснодарском крае: пройдут онлайн-мероприятия

24 Май 2020 2020-05-24T15:12:30+03:00

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Учреждения культуры Краснодарского края подготовили онлайн-акции к празднованию Дню славянской письменности и культуры. Он отмечается 24 мая и приурочен к Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Работники культуры региона в своих соцсетях запустили челлендж «От А до Я», идея которого заключается в том, что каждый участник читает литературное произведение.

- Название или имя автора должно начинаться на определенную букву алфавита. Далее выступивший передает эстафету своему знакомому, перевернув букву оборотной стороной, - уточняют в администрации края.

Кроме того, в течение дня на сайтах учреждений культуры региона будут запускать тематические прямые трансляции, а еще публиковать видеозаписи чтения поэтических строк. Не обойдется без тематических лекций и викторин.

- Традиционно в этом празднике участвует Детский хор Кубани, - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации региона. - На странице регионального минкультуры в Инстаграм появится ролик, в котором хор исполняет знаменитую песню «День Победы».

В него включили кадры участников «Бессмертного полка» – дедов и прадедов исполнителей.

А еще в официальных аккаунтах образовательных организаций сферы культуры Краснодарского края будут размещаться концертные номера хоровых коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU