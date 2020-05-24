2020-05-24T15:43:30+03:00
Общество

В Адыгее после проверки СК медики, борющиеся с коронавирусом, получили выплаты

В общей сложности перечислено 1,3 миллиона рублей [видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: СУ СК по Адыгее.Фото: СУ СК по Адыгее.
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Следователи заинтересовались роликом, который записали работники Адыгейской Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. В видеообращении медики сообщили о невыплатах им стимулирующих надбавок за работы с пациентами, заболевшими коронавирусом. СК тут же организовал проверку, во время которой медицинские работники и руководств станции скорой помощи дали объяснения.

В Адыгее медики записали видео, в котором утверждают, что не получили обещанные надбавки.

- Также истребованы необходимые документы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее. - Установлено, что выплаты стимулирующего характера не получили 97 медработников.

Как оказалось, инцидент произошел из-за того, что руководство медучреждения неправильно истолковало постановления правительства.

- В результате принятых во время проверки мер все работники станции скорой медицинской помощи получили выплаты. Общая сумма составила 1 миллион 307 тысяч рублей, - добавляют в СУ СК по Адыгее. - Проверка по данному поводу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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