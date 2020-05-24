В Адыгее после проверки СК медики, борющиеся с коронавирусом, получили выплаты
Следователи заинтересовались роликом, который записали работники Адыгейской Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. В видеообращении медики сообщили о невыплатах им стимулирующих надбавок за работы с пациентами, заболевшими коронавирусом. СК тут же организовал проверку, во время которой медицинские работники и руководств станции скорой помощи дали объяснения.
В Адыгее медики записали видео, в котором утверждают, что не получили обещанные надбавки.
- Также истребованы необходимые документы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее. - Установлено, что выплаты стимулирующего характера не получили 97 медработников.
Как оказалось, инцидент произошел из-за того, что руководство медучреждения неправильно истолковало постановления правительства.
- В результате принятых во время проверки мер все работники станции скорой медицинской помощи получили выплаты. Общая сумма составила 1 миллион 307 тысяч рублей, - добавляют в СУ СК по Адыгее. - Проверка по данному поводу продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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