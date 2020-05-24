2020-05-24T15:41:20+03:00
Карта Кубани

Прокуратура Адыгеи выявила нарушения при выплатах медикам, борющимся с коронавирусом

В общей сложности проверено семь медучреждений [видео]
Евгения СОРОКА
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Медики записали видеообращение.Медики записали видеообращение.
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Когда в Сети появилось видеообращение медработников Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф, прокуратура стала разбираться, почему работники не получили выплаты.

- Установлено, что в этом учреждении стимулирующие выплаты не увидели порядка 100 сотрудников, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры республики. - Кроме того, проверкой в семи медицинских учреждениях выявлены факты несвоевременной выплаты сотрудникам стимулирующих выплат.

В Адыгее медики записали видео, в котором утверждают, что не получили обещанные надбавки.

Кроме того, органы прокуратуры Адыгеи обнаружили несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Это могло повлечь формирование эпидемиологических очагов распространения коронавирусной инфекции, - добавляют в ведомстве. - В целях устранения выявленных нарушений внесены представления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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