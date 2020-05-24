Прокуратура Адыгеи выявила нарушения при выплатах медикам, борющимся с коронавирусом
Когда в Сети появилось видеообращение медработников Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф, прокуратура стала разбираться, почему работники не получили выплаты.
- Установлено, что в этом учреждении стимулирующие выплаты не увидели порядка 100 сотрудников, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры республики. - Кроме того, проверкой в семи медицинских учреждениях выявлены факты несвоевременной выплаты сотрудникам стимулирующих выплат.
В Адыгее медики записали видео, в котором утверждают, что не получили обещанные надбавки.
Кроме того, органы прокуратуры Адыгеи обнаружили несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
- Это могло повлечь формирование эпидемиологических очагов распространения коронавирусной инфекции, - добавляют в ведомстве. - В целях устранения выявленных нарушений внесены представления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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