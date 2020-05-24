Никаких новостей уже месяц: в Краснодаре возбуждено уголовное дело после таинственного исчезновения мужчины
В конце апреля полиция сообщила о пропаже 37-летнего краснодарцы Николая Перфильева. Все попытки родственников разыскать мужчины не увенчались успехом. В поискам подключились правоохранители. Как стало известно, 22 апреля 2020 года мужчина был в одной из квартир многоэтажки на улице Стасова, 155. С собой у мужчины был мобильный телефон в корпусе серебристого цвета, паспорт и ключи от автомобиля.
- Поздно вечером он вышел из дома и направился в неизвестном направлении, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - С того самого времени его больше никто не видел.
Со дня исчезновения мужчины прошел месяц - семья, как и прежде, живет в неведении. По данному факту возбужденого уголовное дело.
- Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, - добавляют в краевом следкоме. - Кроме того, ведутся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и места нахождения пропавшего.
ИСТОЧНИК KP.RU