2020-05-24T17:52:58+03:00
Происшествия

Никаких новостей уже месяц: в Краснодаре возбуждено уголовное дело после таинственного исчезновения мужчины

Он вышел из квартиры поздно вечером, но домой так и не вернулся
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Николай Перфильев. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.Николай Перфильев. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
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В конце апреля полиция сообщила о пропаже 37-летнего краснодарцы Николая Перфильева. Все попытки родственников разыскать мужчины не увенчались успехом. В поискам подключились правоохранители. Как стало известно, 22 апреля 2020 года мужчина был в одной из квартир многоэтажки на улице Стасова, 155. С собой у мужчины был мобильный телефон в корпусе серебристого цвета, паспорт и ключи от автомобиля.

- Поздно вечером он вышел из дома и направился в неизвестном направлении, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - С того самого времени его больше никто не видел.

Со дня исчезновения мужчины прошел месяц - семья, как и прежде, живет в неведении. По данному факту возбужденого уголовное дело.

- Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, - добавляют в краевом следкоме. - Кроме того, ведутся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и места нахождения пропавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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