2020-05-24T18:41:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Аппараты ИВЛ и тонны антисептиков: кубанские больницы продолжают получать помощь в борьбе с коронавирусом от бизнеса

А для медиков организовывают обеды
Евгения СОРОКА
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.
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В это непростое время медикам, которые работают в авральном режиме, помогает бизнес. В больницы, где сейчас идет борьба с коронавирусом, поставляют необходимое медоборудование, средства защиты и антисептики.

- Так, «Каспийский трубопроводный консорциум» закупил для больниц Кубани 13 новых аппаратов ИВЛ, - рассказывают в администрации региона. - На реализацию целевого благотворительного проекта выделено почти 44 миллиона рублей.

Помогает и фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо». Для инфекционной больницы №3 Новороссийска он закупил аппараты искусственной вентиляции легких, а горбольница №2 получила дезинфицирующие средства и защитную одежду для персонала, пробирки для анализов на коронавирус.

- «Ашан Ритейл Россия» передала препараты для дезинфекции всем подстанциям скорой помощи, - уточняют в админстрации региона. - «Армавирская межрайонная аптечная база» доставила 10 тонн антисептика разным медучреждениям.

Кроме того, для сотрудников инфекционной больницы №2 в Сочи готовят бесплатные обеды - этим занимается отель «Жемчужина». Кстати, для медучреждений курорта известные сочинцы закупают средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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