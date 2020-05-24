Обновлен рейтинг распространенности коронавируса в России на 24 мая: Кубань занимает 22-ю строчку

24 Май 2020 2020-05-24T19:17:27+03:00

Обновлен рейтинг распространенности коронавируса в России на 24 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рейтинге распространенности коронавируса в России на 24 мая Краснодарский край сохраняет стабильную эпидобстановку

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Специалисты ежедневно анализируют, как меняется число заболевших коронавирусом в регионах. Для сравнения используется показатель числа заражений на 100 тысяч жителей. В Краснодарском крае сейчас он равен 57,2, таким образом, можно говорить, что регион сохраняет стабильную эпидобстановку.

- Накануне Кубань по числу подтвержденных случаев коронавируса занимала 21 место в стране, 24 мая – уже 22-ю строчку, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Это произошло из-за того, чтоо сразу три региона страны ухудшили свою позицию относительно Кубани, показав рост числа заболевших.

– Своевременно введенные на Кубани жесткие ограничительные меры дали возможность сдержать распространение инфекции, – говорят в краевом оперативном штабе. - С начала мая число заболевших в сутки остается в регионе стабильным.

По общему числу заражений Кубань опережают восемь субъектов России, среди которых есть регионы с меньшим населением.

ИСТОЧНИК KP.RU