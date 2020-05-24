В центре Краснодара рухнуло дерево
Инцидент произошел днем в воскресенье, 24 мая, на углу улиц Красной и Хакурате в Краснодаре. Здесь на тротуар рухнуло высокое дерево. По счастливой случайности рядом не было людей, никто не пострадал. Ситуацию прокомментировали в администрации Краснодара.
- Дерево уже убрали, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте городского хозяйства и ТЭК. - Работы провели специалисты МКУ "Центр озеленения и экологии".
Как стало известной, причиной падения стала внутрикорневая гниль дерева.
- Иногда при визуальном обследовании дерева внешних признаков аварийности нет, - уточняют в мэрии. - А тем времнем внутри корня, под землей, происходит гнилевой процесс. При осмотре его невозможно обнаружить.
Напомним, ранее сообщалось, что на участке oт улицы Рашпилевской дo Красной по Хакурате убрали забор и строительную галерею. Они простояли здесь около пятнадцати лет. На этoм месте для пешеходов сделают полноценный трoтуар.
ИСТОЧНИК KP.RU