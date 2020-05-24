2020-05-24T19:55:52+03:00
Общество

В центре Краснодара рухнуло дерево

Причиной падения стала внутрикорневая гниль
Евгения СОРОКА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Инцидент произошел днем в воскресенье, 24 мая, на углу улиц Красной и Хакурате в Краснодаре. Здесь на тротуар рухнуло высокое дерево. По счастливой случайности рядом не было людей, никто не пострадал. Ситуацию прокомментировали в администрации Краснодара.

- Дерево уже убрали, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте городского хозяйства и ТЭК. - Работы провели специалисты МКУ "Центр озеленения и экологии".

Как стало известной, причиной падения стала внутрикорневая гниль дерева.

- Иногда при визуальном обследовании дерева внешних признаков аварийности нет, - уточняют в мэрии. - А тем времнем внутри корня, под землей, происходит гнилевой процесс. При осмотре его невозможно обнаружить.

Напомним, ранее сообщалось, что на участке oт улицы Рашпилевской дo Красной по Хакурате убрали забор и строительную галерею. Они простояли здесь около пятнадцати лет. На этoм месте для пешеходов сделают полноценный трoтуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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