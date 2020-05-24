Полиция Краснодара выясняет обстоятельства массовой драки со стрельбой

24 Май 2020 2020-05-24T20:23:13+03:00

С заявлениями ни одна из сторон не обращалась.

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Конфликт случился между молодыми людьми в ночь на 24 мая. Свидетелями перепалки стали жильцы многоэтажек в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Они услышали крик и ругань. Выглянув в окно, горожане увидели, как четыре парня выясняют отношения между друг другом. А позже на помощь своим приятелями пришло еще около 10 человек.

Между собравшимися началась драка, в какой-то момент прозвучали выстрелы из огнестрельного оружия. После чего все участники конфликта разбежались.

- По данному факту организована проверка, – сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. – По предварительным данным, причиной конфликта стал окурок, брошенный из квартиры на улицу.

После этого, считают правоохранители, трое парней поднялись на этаж и начали выяснять отношения.

- С заявлением о нанесении телесных повреждений никто из участников конфликта не обращался, - добавил Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU