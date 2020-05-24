2020-05-24T22:03:56+03:00
Происшествия

Запрет все еще действует: в Краснодаре 24 мая за нарушение карантина наказали 354 человека

Штраф получили 44 жителя города, остальные отделались предупреждением
Евгения СОРОКА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Власти Краснодара вновь напоминают жителям города о карантине. Ранее губернатор ввел послабления, отменив спецпропуска на перемещение внутри города. Однако ограничительные меры все еще остаются. В частности, прогулки с друзьями по набережной или в парке по-прежнему табу. Запрещены и пикники у водоемов.

За тем, как соблюдается режим, следят «коронавирусные патрули» - они курсируют в тех местах, где чаще всего любят собираться горожане.

- Прежде всего, они следят за тем, чтобы человек использовал средства индивидуальной защиты (одноразовые или многоразовые маски), а также соблюдал социальную дистанцию, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Напоминаем также о том, что находиться вместе на улице могут не более двух человек.

Тех, кто грубо нарушает эти ограничения, наказывают.

- 24 мая жителям города выдано 310 уведомлений о необходимости оставаться дома, - уточняют в мэрии Краснодара. - За грубое нарушение режима карантина выписали 44 штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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