Задел плечом в проходе: пассажиры устроили драку на борту самолета, следовавшего из Сочи в Москву
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 мая, на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву. В 15:10 авиалайнер поднялся в воздух, сам полет проходил в штатном режиме, удачно прошла и посадка. Как только самолет приземлился в аэропорту Домодедово, особо нетерпеливые пассажиры стал вставать со своих кресел, чтобы взять вещи с багажной полки. Это, по предварительной версии, и стало причиной конфликта двух пассажиров.
Видео драки в самолете Сочи-Москва Видео: https://teleg.run/livesochi.
- Как я поняла, все произошло из-за какой-то глупости. Один из мужчин, по всей видимости, торопился. Практически сразу после посадки он вскочил и направился к выходу, - рассказывает «КП» - Кубань» одна из пассажирок Марина П. - Между рядами он шел быстро, задевая сидящих людей. Один человек ему сказал «Поосторожнее!» В итоге тот начал повышать тон, а через секунду началась ругать.
По словам Марины, словесная перепалка двух пассажиров быстро переросла в драку.
Дебоширов на борту самолета Сочи-Москва пытаются разнять бортпроводники Видео: vk.com/dtpsochi.
- Их всячески пытались утихомирить бортпроводники, но это особо не помогала. Да, в салоне были мужчины, - добавляет Марина. - Правда, те двое так агрессивно вели, что остальные находящиеся там просто побоялись к ним подходить - еще отхватят не за что.
Зато пассажиры успели снять инцидент на телефон и загрузить ролик в Сеть. Как стало известно, дебоширов из самолета вывели сотрудники полиции на транспорте. Их доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Правда, пока официальных комментариев от правоохранителей не поступало.
Пассажиры устроили драку на борту самолета, следовавшего рейсом Сочи-Москва.
ИСТОЧНИК KP.RU
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