Краснодарский край по итогам 4 месяцев остается в тройке лидеров России по вводу жилья

25 Май 2020 2020-05-25T07:51:04+03:00

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В рамках нацпроекта на Кубани сданы в эксплуатацию жилые здания общей площадью почти 1 миллион 151 тысяча квадратных метров. Краснодарский край находится на третьем месте по вводу жилья в России, уступая только Москве и Московской области.

За январь-апрель сдали 601,1 тысячу квадратных метров многоквартирного жилья. Это 79 домов – более 13,5 тысяч квартир. Также было введено в эксплуатацию 509,3 тысяч квадратных метров домов индивидуальной застройки.

Всего в регионе за 4 месяца были выполнены работы по виду деятельности «строительство» на сумму 64,76 миллиарда рублей.

- Также в регионе идет работа по завершению долгостроев. В 2019 году сдали 43 объекта, в этом году планируется достроить более 100, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU