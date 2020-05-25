2020-05-25T08:31:19+03:00
Происшествия

Погода в Краснодарском крае: рабочая неделя начнется с дождей

Синоптики составили прогноз погоды на 25-27 мая
Александра ПОДУШКО
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Рабочая неделя начнется с дождейРабочая неделя начнется с дождейФото: Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре днем в понедельник ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, днем временами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днем +18…+20 градусов.

25 мая днем в большинстве районов региона возможен кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, утром и днем местами порывы 12-17 м/с, в отдельных районах до 20 м/с. Температура воздуха днем +14…+19 градусов, местами до +22.

В Краснодарском крае 26 мая ожидается кратковременный дождь, гроза, ночью местами выпадут сильные осадки. 27 мая без дождя. Ветер западной четверти с переходом на восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в отдельных районах до 20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, днем +16…+21, местами до +27.

- На Черноморском побережье также возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер южный и юго-западный с переходом на восточный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с, 26 мая в Туапсинском районе местами до 17 м/с. Температура воздуха днем +22…+27 градусов, - сообщили в краснодарском Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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