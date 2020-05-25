На Кубани мужчина украл у знакомой 60 тысяч рублей

25 Май 2020 2020-05-25T09:32:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть по Лабинскому району с сообщением о краже обратилась местная жительница. Она рассказал, что из ее дома пропали 60 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей. Вскоре установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Ранее судимого 31-летнего знакомого заявительницы задержали.

Выяснилось, что подозреваемый, был в гостях у потерпевшей. Он узнал о наличии у нее крупной суммы денег. Ночью, пока девушка спала, злоумышленник проник в дом через открытое окно и украл 60 тысяч рублей.

- За кражу на него завели уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU