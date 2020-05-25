2020-05-25T09:55:25+03:00
Происшествия

В Краснодаре за взятки в розыск объявлен инспектор ДПС

Они получали деньги от водителей за увод их от административной ответственности
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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В краевой столице в отношении двух инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару и 39-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в получении взяток организованной группой за незаконные действия и мелком взяточничестве (п.«а» ч.5 ст.290, ч.1 ст.291.2 УК РФ).

В апреле 2019 года полицейские создали преступную группу. Они получали взятки от водителей за увод их от административной ответственности. В преступную деятельность мужчины привлекли своего 39-летнего знакомого.

Между членами организованной группы было четкое распределение функций. По разработанному плану 39-летний мужчина получал от водителей деньги на расчетные счета своих банковских карт, а также сопровождал их к банкоматам. А вот сотрудники полиции останавливали авто, водители которых нарушали ПДД.

Правоохранители предлагали гражданам за деньги не привлекать их к административной ответственности. Водители соглашались. В результате обвиняемые в период с апреля 2019 по 20 марта 2020 года получили от местных жителей свыше 90 тысяч рублей.

- Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершенных преступлений и возможных других эпизодов незаконной деятельности, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Так, 38-летний инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару Роман Макаренко от органов предварительного следствия скрылся. Он объявлен в федеральный розыск. Если вы обладаете информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефону 8-861-267-33-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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