На Кубани у мужчины нашли почти полкило конопли
Правоохранители по Каневскому району получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному хранению наркотиков.
Дома у 48-летнего ранее судимого мужчины нашли части растения, по внешним признакам схожего с коноплей. Экспертиза подтвердила, что это наркотик общей массой более 420 граммов. Хозяина дома задержали.
- Как выяснилось, подозреваемый собирался изготовить из конопли запрещенное вещество для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение наркотических средств). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU