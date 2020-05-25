2020-05-25T11:00:01+03:00
Происшествия

На Кубани у мужчины нашли почти полкило конопли

Он собирался изготовить наркотик из частей растения
Александра ПОДУШКО
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На Кубани у мужчины нашли почти полкило коноплиНа Кубани у мужчины нашли почти полкило коноплиФото: Архив "КП"
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Правоохранители по Каневскому району получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному хранению наркотиков.

Дома у 48-летнего ранее судимого мужчины нашли части растения, по внешним признакам схожего с коноплей. Экспертиза подтвердила, что это наркотик общей массой более 420 граммов. Хозяина дома задержали.

- Как выяснилось, подозреваемый собирался изготовить из конопли запрещенное вещество для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение наркотических средств). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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