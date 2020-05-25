2020-05-25T10:47:00+03:00
Общество

В Сочи арестован известный общественный активист

Решением суда 29-летний блогер помещен под стражу на 2 месяца
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Вахтанг Езугбая. Фото ВК "Сочинская коммуна"Вахтанг Езугбая. Фото ВК "Сочинская коммуна"
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В Сочи арестован известный блогер и лидер общественного движения «Сочинская коммуна» 29-летний Вахтанг Езугбая.

Информацию об аресте активиста подтвердил источник «КП»-Кубань» в окружении общественника. Езугбая был задержан в минувшую пятницу вечером у себя дома.

По информации местного интернет-издания «Сочистрим», оперативные мероприятия произведены в связи с заявлением в силовые структуры города одного из руководителей хозяйствующих субъектов , о работе которого блогер снял репортаж.

В пресс-службе краевого суда Краснодарского края изданию также подтвердили факт ареста блогера Езугбая.

- Центральный суд города Сочи поддержал ходатайство следователя УВД по городу Сочи. В отношении общественного активиста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство") Она предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет,-приводит издание слова представителя пресс-службы судебной инстанции.

По имеющейся информации, решением суда блогер арестован на 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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