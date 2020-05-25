Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года увеличилось на 90 человек

25 Май 2020 2020-05-25T10:38:34+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 25 мая 2020 года

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 25 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

За последние сутки количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 25 мая 2020 года выросло на 90 человека. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3337 человек.

За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 5499 человек.

Как ранее сообщала «Комсомолка», количество заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае на 24 мая увеличилось еще на 92 человека. Как стало известно, заболевшие выявлены в 18 муниципальных образованиях. Самому маленькому пациенту - 5 лет, самому взрослому - 84 года.

Было зафиксировано 40 новых случаев в кубанской столице, 12 – в Сочи, сообщают оперштаб Кубани. - 7 человек заболели в Кавказском районе, 5 – в Тихорецком районе, по 4 – в Белореченском и Курганинском районах, Армавире.

ИСТОЧНИК KP.RU