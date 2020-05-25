2020-05-25T10:38:34+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года увеличилось на 90 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 25 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 25 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 25 мая 2020 года
Изменить размер текста:

За последние сутки количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 25 мая 2020 года выросло на 90 человека. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3337 человек.

За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 5499 человек.

Как ранее сообщала «Комсомолка», количество заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае на 24 мая увеличилось еще на 92 человека. Как стало известно, заболевшие выявлены в 18 муниципальных образованиях. Самому маленькому пациенту - 5 лет, самому взрослому - 84 года.

Было зафиксировано 40 новых случаев в кубанской столице, 12 – в Сочи, сообщают оперштаб Кубани. - 7 человек заболели в Кавказском районе, 5 – в Тихорецком районе, по 4 – в Белореченском и Курганинском районах, Армавире.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года: среди пациентов 55 женщин и 35 мужчин
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года увеличилось на 90 человек
В Сочи арестован известный общественный активист
На Кубани у мужчины нашли почти полкило конопли
В Краснодаре за взятки в розыск объявлен инспектор ДПС
На Кубани мужчина украл у знакомой 60 тысяч рублей
Погода в Краснодарском крае: рабочая неделя начнется с дождей
На Кубани сотрудники интернатов и домов престарелых получат доплату за работу во время пандемии
Краснодарский край по итогам 4 месяцев остается в тройке лидеров России по вводу жилья
Задел плечом в проходе: пассажиры устроили драку на борту самолета, следовавшего из Сочи в Москву
Запрет все еще действует: в Краснодаре 24 мая за нарушение карантина наказали 354 человека