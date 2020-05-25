2020-05-25T10:44:51+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года: среди пациентов 55 женщин и 35 мужчин

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Среди пациентов 55 женщин и 35 мужчинСреди пациентов 55 женщин и 35 мужчин
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Новые случаи заболевания COVID-19 в нашем регионе продолжают появляться. Количество заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая увеличилось еще на 90 человек. Как сообщают в Оперативном штабе региона, возраст пациентов от трех до 85 лет. Среди них 55 женщин и 35 мужчин.

В Краснодаре заразились 20 человек, в Армавире и Мостовском районе – по восемь. Семеро - в Сочи, в том числе 15-летний подросток, шестеро – в Апшеронском районе, среди них пятеро детей трех, шести, восьми, девяти и десяти лет. Пять человек -в Гулькевичском районе, в том числе 13-летний ребенок. По четыре случая - в Кавказском и Динском районах, по три – в Белореченском и Тимашевском районах. По два – в Лабинском, Тихорецком, Отрадненском, Ейском, Усть-Лабинском, Калининском муниципалитетах, Туапсе и Геленджике. По одному заболевшему в Павловском, Кореновском, Северском, Абинском, Славянском районах и в Горячем Ключе.

Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3337 человек, из них 194 ребенка. 1973 пациента выздоровели. 28 человек умерло. В тяжелом состоянии на ИВЛ - 36 пациентов.

- В обсерваторах размещено 2616 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года: среди пациентов 55 женщин и 35 мужчин
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года увеличилось на 90 человек
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