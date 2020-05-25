2020-05-25T11:40:03+03:00
Общество

На Кубани аппараты ИВЛ помогли 83 пациентам с коронавирусом

До конца месяца в медучреждениях региона установят еще 15 единиц техники
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В краевых госпиталях для приема больных с опасной инфекцией установлено 530 аппаратов ИВЛ. В мае доставили десять единиц на общую сумму порядка 60 миллионов рублей. До конца месяца установят еще 15. Также за счет дополнительного федерального финансирования заключены контракты на 234 аппарата.

- За период распространения вируса в крае аппараты ИВЛ помогли 83 пациентам. В ковид-госпиталях развернуто 4254 койки. Более 5,7 тысяч человек прошли через 20 обсерваторов. У 39 из них был выявлен коронавирус, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже заключены контракты на изготовление более 45 тысяч медицинских защитных костюмов, пяти тысяч халатов и трех тысяч респираторов, а также 20 тысяч бахил.

Более 2,2 миллиардов рублей направят на поставку компьютерных томографов, цифровых и передвижных рентгеновских аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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