В горах Сочи спасатели транспортировали туриста с закрытого маршрута

25 Май 2020 2020-05-25T13:16:58+03:00

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В Сочи закрыты все туристические маршруты до конца карантина. Напомним, что режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня. Но людей это не останавливает. В выходные дни инцидент произошел на дороге в сторону Хмелевских озер. С закрытого маршрута спасатели транспортировали 60-летнего местного жителя.

- Днем 24 мая в спасотряд позвонил очевидец, сообщивший, что на 4 километре дороги, ведущей на озера Хмелевского, у одного из туристов обострилась старая травма спины, продолжить путь самостоятельно он не может, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели Краснополянского подразделения Южного РПСО МЧС России отправились на место на служебном автомобиле повышенной проходимости. Мужчине оказали первую помощь, а затем доставили его в больницу поселка Красная Поляна.

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ИСТОЧНИК KP.RU