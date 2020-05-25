2020-05-25T13:16:58+03:00
Общество

В горах Сочи спасатели транспортировали туриста с закрытого маршрута

Инцидент произошел по дороге на Хмелевские озера
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В горох Сочи спасатели транспортировали туриста с закрытого маршрута. Фото: @mchs.sochiВ горох Сочи спасатели транспортировали туриста с закрытого маршрута. Фото: @mchs.sochi
Изменить размер текста:

В Сочи закрыты все туристические маршруты до конца карантина. Напомним, что режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня. Но людей это не останавливает. В выходные дни инцидент произошел на дороге в сторону Хмелевских озер. С закрытого маршрута спасатели транспортировали 60-летнего местного жителя.

- Днем 24 мая в спасотряд позвонил очевидец, сообщивший, что на 4 километре дороги, ведущей на озера Хмелевского, у одного из туристов обострилась старая травма спины, продолжить путь самостоятельно он не может, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели Краснополянского подразделения Южного РПСО МЧС России отправились на место на служебном автомобиле повышенной проходимости. Мужчине оказали первую помощь, а затем доставили его в больницу поселка Красная Поляна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вениамин Кондратьев: карантин в Краснодарском крае продлеваем до 6 июня

Некоторые ограничения отменили, но, если эпидситуация ухудшится, жесткие меры вернут [видео]

Всех въезжающих в Краснодарский край граждан обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию

На постах развернуты группы контроля (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре полицейскому дали восемь с половиной лет строгача за взятку
В Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий
В Краснодаре по нацпроекту готовы 13 из 69 участков улиц
В Краснодаре индивидуальный предприниматель незаконно выдавала займы
На Кубани трехлетний малыш выпил жидкость для розжига
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара в июне приступят к разработке проекта достройки поликлиники
Семье погибшего квадроциклиста, которого смыло бурным потоком реки в Мостовском районе, собирают деньги на похороны
В Новороссийске 10-летний велосипедист оказался под колесами авто
В Сочи продолжают оборудовать пляжи
На Кубани летом приступят к строительству еще трех детсадов
Олимпийская чемпионка провела из дома пресс-конференцию для детского санатория Сочи
В горах Сочи спасатели транспортировали туриста с закрытого маршрута
На Кубани аппараты ИВЛ помогли 83 пациентам с коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года: среди пациентов 55 женщин и 35 мужчин
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года увеличилось на 90 человек
В Сочи арестован известный общественный активист
На Кубани у мужчины нашли почти полкило конопли
В Краснодаре за взятки в розыск объявлен инспектор ДПС
На Кубани мужчина украл у знакомой 60 тысяч рублей
Погода в Краснодарском крае: рабочая неделя начнется с дождей
На Кубани сотрудники интернатов и домов престарелых получат доплату за работу во время пандемии
Краснодарский край по итогам 4 месяцев остается в тройке лидеров России по вводу жилья
Задел плечом в проходе: пассажиры устроили драку на борту самолета, следовавшего из Сочи в Москву
Запрет все еще действует: в Краснодаре 24 мая за нарушение карантина наказали 354 человека