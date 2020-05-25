Олимпийская чемпионка провела из дома пресс-конференцию для детского санатория Сочи

25 Май 2020 2020-05-25T11:34:14+03:00

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Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина по онлайн-связи пообщалась с детьми, проходящими лечение в Сочи в детском санатории «Пионер». Это мероприятие состоялось в рамках проекта «Домашняя пресс-конференция».

- Очередным гостем стала Олимпийская чемпионка 2016 года по теннису, победительница трех турниров «Большого шлема» в парном разряде, почетный гражданин города-курорта Сочи Елена Веснина, - сообщили в пресс-службе краевого отделения Федерации спортивных журналистов России.

Она рассказала ребятам, что у нее были моменты в карьере, когда хотелось все бросить и закончить с теннисом. Главным матчем всей своей жизни Елена Веснина назвала финал Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, спортсменка сообщила детям, что получила высшее образование по специальности «спортивный психолог», и это ей помогло в карьере, что кормила с рук кенгуру и коалу и видела живого тасманийского дьявола, а кроме тенниса, любит футбол и хоккей.

Ранее в проекте «Домашняя пресс-коференция» уже приняли олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, чемпион мира по хоккею, двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян и чемпион Европы по баскетболу, 3-кратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко.

ИСТОЧНИК KP.RU