Семье погибшего квадроциклиста, которого смыло бурным потоком реки в Мостовском районе, собирают деньги на похороны

25 Май 2020 2020-05-25T12:39:44+03:00

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В Краснодарском крае собирают деньги на похороны и на помощь семье 40-летнего погибшего Эдуарда Лукьяненко. Напомним, 23 мая мужчину смыло бурным потоком реки в поселке Псебай Мостовского района, когда он мыл квадроцикл. Спасатели, казаки и просто неравнодушные люди искали его всю ночь, однако тело обнаружили лишь на утро.

- У нас горе. Погиб наш близкий друг. Достойный человек с большой буквы. Снесло течением в горной реке Лаба. Скорбим и соболезнуем, - написали в сообществе единомышленников, увлекающихся ездой на квадроциклах.

Денежный сбор открыл близкий друг погибшего Михаил Николаевич, чтобы помочь семье, - средства можно отправить на банковскую карту.

О том, где похоронят мужчину, пока неизвестно. Уточняется и дата прощания.

ИСТОЧНИК KP.RU