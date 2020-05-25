2020-05-25T12:39:44+03:00
Общество

Семье погибшего квадроциклиста, которого смыло бурным потоком реки в Мостовском районе, собирают деньги на похороны

Дата прощания пока неизвестна
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Эдуарду Лукьяненко было 40 лет.Эдуарду Лукьяненко было 40 лет.
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В Краснодарском крае собирают деньги на похороны и на помощь семье 40-летнего погибшего Эдуарда Лукьяненко. Напомним, 23 мая мужчину смыло бурным потоком реки в поселке Псебай Мостовского района, когда он мыл квадроцикл. Спасатели, казаки и просто неравнодушные люди искали его всю ночь, однако тело обнаружили лишь на утро.

- У нас горе. Погиб наш близкий друг. Достойный человек с большой буквы. Снесло течением в горной реке Лаба. Скорбим и соболезнуем, - написали в сообществе единомышленников, увлекающихся ездой на квадроциклах.

Денежный сбор открыл близкий друг погибшего Михаил Николаевич, чтобы помочь семье, - средства можно отправить на банковскую карту.

О том, где похоронят мужчину, пока неизвестно. Уточняется и дата прощания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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