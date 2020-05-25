2020-05-25T12:10:24+03:00
Происшествия

На Кубани летом приступят к строительству еще трех детсадов

Объекты уже получили положительные заключения государственной экспертизы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае детсады начнут строить летом по госпрограмме «Социально-экономическое развитие и инновационное развитие Краснодарского края» и по нацпроекту «Демография». Возведение соцобъектов в регионе идет по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Как сообщили в департаменте строительства края, летом начнут возводить два дошкольных учреждения в Сочи и одно в Динском районе. Объекты уже получили положительные заключения государственной экспертизы. Завершить работы планируют к 1 сентября 2021 года.

- Строительство новых детских садов позволит создать 285 мест, в том числе 105 ясельных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани уже ведется строительство 27 школ и 4 детских садов. Из них 16 должны быть сданы до конца года.

Напомним, на Кубани аппараты ИВЛ помогли 83 пациентам с коронавирусом. До конца месяца в медучреждениях региона установят еще 15 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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