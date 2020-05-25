2020-05-25T12:17:41+03:00
Общество

В Сочи продолжают оборудовать пляжи

Здесь появится дополнительное освещение и металлодетекторы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи продолжают оборудовать пляжи. Фото пресс-службы мэрии СочиВ Сочи продолжают оборудовать пляжи. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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В Сочи на фоне продолжающихся карантинных мероприятий, идет и подготовка к курортному сезону.

На 82 городских пляжах планируется установить новые светильники и камеры хранения. На входах пляжей появятся металлодетекторы.

- Приобретено спасательное оборудование, устанавливаются противопожарные датчики, в скором времени на всех муниципальных пляжах появятся дополнительные камеры видеонаблюдения. Всё это делается для того, чтобы жители и гости города чувствовали себя в безопасности, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Пока из-за угрозы распространения коронавируса все пляжи и набережные закрыты. С 1 июня в Сочи должны открыться 65 пляжей в санаториях с медицинской лицензией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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