2020-05-25T12:36:20+03:00
Происшествия

В Новороссийске 10-летний велосипедист оказался под колесами авто

С травмами его доставили в лечебное учреждение
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

24 мая около 18:00 в поселке Мысхако произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 44-летний мужчина за рулем «ВАЗ 210740» сбил велосипедиста. Ребенок переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

У водителя «жигулей» были признаки опьянения. Сотрудниками Госавтоинспекции ему было предложено пройти освидетельствование, однако водитель отказался. Также выяснилось, что прав мужчина не получал.

- В результате происшествия 10-летний мальчик с травмами был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах региона с 22 по 24 мая 2020 года было зафиксировано 28 ДТП, в которых погибли 2 человека и 30 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре полицейскому дали восемь с половиной лет строгача за взятку
В Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий
В Краснодаре по нацпроекту готовы 13 из 69 участков улиц
В Краснодаре индивидуальный предприниматель незаконно выдавала займы
На Кубани трехлетний малыш выпил жидкость для розжига
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара в июне приступят к разработке проекта достройки поликлиники
Семье погибшего квадроциклиста, которого смыло бурным потоком реки в Мостовском районе, собирают деньги на похороны
В Новороссийске 10-летний велосипедист оказался под колесами авто
В Сочи продолжают оборудовать пляжи
На Кубани летом приступят к строительству еще трех детсадов
Олимпийская чемпионка провела из дома пресс-конференцию для детского санатория Сочи
В горах Сочи спасатели транспортировали туриста с закрытого маршрута
На Кубани аппараты ИВЛ помогли 83 пациентам с коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года: среди пациентов 55 женщин и 35 мужчин
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года увеличилось на 90 человек
В Сочи арестован известный общественный активист
На Кубани у мужчины нашли почти полкило конопли
В Краснодаре за взятки в розыск объявлен инспектор ДПС
На Кубани мужчина украл у знакомой 60 тысяч рублей
Погода в Краснодарском крае: рабочая неделя начнется с дождей
На Кубани сотрудники интернатов и домов престарелых получат доплату за работу во время пандемии
Краснодарский край по итогам 4 месяцев остается в тройке лидеров России по вводу жилья
Задел плечом в проходе: пассажиры устроили драку на борту самолета, следовавшего из Сочи в Москву
Запрет все еще действует: в Краснодаре 24 мая за нарушение карантина наказали 354 человека