В Новороссийске 10-летний велосипедист оказался под колесами авто

25 Май 2020 2020-05-25T12:36:20+03:00

С травмами его доставили в лечебное учреждение

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24 мая около 18:00 в поселке Мысхако произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 44-летний мужчина за рулем «ВАЗ 210740» сбил велосипедиста. Ребенок переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

У водителя «жигулей» были признаки опьянения. Сотрудниками Госавтоинспекции ему было предложено пройти освидетельствование, однако водитель отказался. Также выяснилось, что прав мужчина не получал.

- В результате происшествия 10-летний мальчик с травмами был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах региона с 22 по 24 мая 2020 года было зафиксировано 28 ДТП, в которых погибли 2 человека и 30 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU