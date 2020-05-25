2020-05-25T13:47:30+03:00
Общество

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара в июне приступят к разработке проекта достройки поликлиники

Уже стартовали конкурсные процедуры по выбору подрядной организации
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Как рассказал директор департамента строительства Артем Аганов, муниципалитет подготовил заявку на финансирование и получил субвенцию в размере 20 миллионов рублей для проектирования достройки поликлиники по проспекту Писателя Знаменского в Краснодаре.

- Уже начались конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Подача заявок завершается 25 мая, а в первой половине июня планируется завершить торги и подписать контракт с проектной организацией, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Артем Аганов также сообщил, что земельный участок находится в бессрочном пользовании муниципалитета, расположенное на нем здание-недострой - в оперативном управлении.

Как известно, строительство поликлиники началось в 2006 году. Его вело Министерство обороны РФ. Через 4 года стройка полностью остановилась из-за прекращения финансирования проекта. В 2017 году по поручению главы города Евгения Первышова специалисты администрации начали работу по признанию объекта бесхозным. Через год муниципалитет обратился с иском о передаче объекта в собственность. Требования города был удовлетворены.

Помещение готово и согласовано с краевым министерством здравоохранения для проектирования. Сам проект сделают к I кварталу 2021 года, после этого начнется строительство поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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