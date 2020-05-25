2020-05-25T13:12:54+03:00
Происшествия

На Кубани трехлетний малыш выпил жидкость для розжига

Во дворе своего дома он увидел интересную бутылочку и решил попробовать содержимое
Виталий КАРНАУХ
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Мальчику промыли желудок.Мальчику промыли желудок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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У трехлетнего Саши (имя изменено – авт.) из станицы Павловской несколько дней назад была незапланированная встреча с врачами. Мальчик играл во дворе собственного дома, за его пределы родители вместе с сыном не выходили – соблюдали карантин.

Рядом с мангалом Александр увидел яркую бутылочку. Ему она показалась привычной, поскольку и форма, и крышка были такими же, как и у тех, в которых хранят воду. Не догадываясь о том, что за жидкость в ней находится, ребенок открыл и сделал несколько глотков. Через считанные минуты началось воспаление и отек горла, Саша начал капризничать и плакать. Родители, прибежавшие на крик сына, увидев рядом с ним бутылку с жидкостью для розжига, сразу же повезли его в больницу.

- Ребенок по ошибке принял средство для розжига с водой. В больнице ему промыли желудок, сейчас мальчик находится дома, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

А родителям стоило бы серьезнее отнестись к тому, что опасные вещи находятся в легкой доступности для их сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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