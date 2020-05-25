В Краснодаре индивидуальный предприниматель незаконно выдавала займы

25 Май 2020 2020-05-25T13:44:33+03:00

По решению суда она выплатит административный штраф в размере 30 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре индивидуальный предприниматель занималась незаконной микрофинансовой деятельностью. Женщина выдавала займы в магазине комиссионной торговли «Л-Юг».

- При этом статусом микрофинансовой организации торговая точка не обладала. Она не была включена в соответствующий реестр Центрального банка РФ, - отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов индивидуальным предпринимателем, не имеющим права на ее осуществление).

Суд признал ее виновной, женщина выплатит административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU