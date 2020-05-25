2020-05-25T13:44:33+03:00
Происшествия

В Краснодаре индивидуальный предприниматель незаконно выдавала займы

По решению суда она выплатит административный штраф в размере 30 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре индивидуальный предприниматель незаконно выдавала займыВ Краснодаре индивидуальный предприниматель незаконно выдавала займыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре индивидуальный предприниматель занималась незаконной микрофинансовой деятельностью. Женщина выдавала займы в магазине комиссионной торговли «Л-Юг».

- При этом статусом микрофинансовой организации торговая точка не обладала. Она не была включена в соответствующий реестр Центрального банка РФ, - отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов индивидуальным предпринимателем, не имеющим права на ее осуществление).

Суд признал ее виновной, женщина выплатит административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре полицейскому дали восемь с половиной лет строгача за взятку
В Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий
В Краснодаре по нацпроекту готовы 13 из 69 участков улиц
В Краснодаре индивидуальный предприниматель незаконно выдавала займы
На Кубани трехлетний малыш выпил жидкость для розжига
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара в июне приступят к разработке проекта достройки поликлиники
Семье погибшего квадроциклиста, которого смыло бурным потоком реки в Мостовском районе, собирают деньги на похороны
В Новороссийске 10-летний велосипедист оказался под колесами авто
В Сочи продолжают оборудовать пляжи
На Кубани летом приступят к строительству еще трех детсадов
Олимпийская чемпионка провела из дома пресс-конференцию для детского санатория Сочи
В горах Сочи спасатели транспортировали туриста с закрытого маршрута
На Кубани аппараты ИВЛ помогли 83 пациентам с коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года: среди пациентов 55 женщин и 35 мужчин
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года увеличилось на 90 человек
В Сочи арестован известный общественный активист
На Кубани у мужчины нашли почти полкило конопли
В Краснодаре за взятки в розыск объявлен инспектор ДПС
На Кубани мужчина украл у знакомой 60 тысяч рублей
Погода в Краснодарском крае: рабочая неделя начнется с дождей
На Кубани сотрудники интернатов и домов престарелых получат доплату за работу во время пандемии
Краснодарский край по итогам 4 месяцев остается в тройке лидеров России по вводу жилья
Задел плечом в проходе: пассажиры устроили драку на борту самолета, следовавшего из Сочи в Москву
Запрет все еще действует: в Краснодаре 24 мая за нарушение карантина наказали 354 человека