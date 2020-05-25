В Краснодаре по нацпроекту готовы 13 из 69 участков улиц

25 Май 2020 2020-05-25T13:48:58+03:00

Почти 74 километра дорог обновят в 2020 году

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О ремонте участков улиц Краснодара на заседании городского оперативного штаба рассказал заместитель главы краевого центра Артем Доронин. Сейчас идет ремонт 43 дорог. Их общая протяженность составляет почти 54 километра.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сейчас ремонтируют: в Прикубанском округе - 11 дорог, в Центральном округе – 17, в Западном округе – 7, в Карасунском округе - 8 дорог.

Ранее были завершены подъездная дорога к поселку Лазурному, участки улиц Володи Головатого, Володарского, Орджоникидзе, Степной, Фурманова, Бородинской, Весенней, Академика Павлова, Алма-Атинской, Бригадной, 21 партсъезда , Памирской.

Также отремонтируют Красную от Буденного до Длинной и Буденного от Рашпилевской до Коммунаров. Кроме того, Красноармейскую от Пушкина до Хакурате, включая проезжую часть вокруг Главной городской площади.

В 2020 году планируют обновить 5 дорог: Таганрогскую от Волжской до Енисейской, Новокузнечную от Садовой до Костылева, Вавилова от дома № 18 до дома № 68, Круговую от Анапской до территории МУП «КТТУ», Анапскую от Толбухина до Круговой.

- В 2020-2021 годах в Краснодаре отремонтируют более 153 километров дорог. Из них почти 74 - в 2020 году, более 79 - в 2021 году, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU